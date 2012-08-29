Янукович зробив подарунок монастирю

Як повідомляє прес-служба глави держави, службу, що відбулася в день десятої річниці смерті святого отця, відправив настоятель Свято-Успенського Миколо-Василівського монастиря єпископ Аліпій.

«Все, що отець Зосима нам заповідав, ми пам’ятаємо і шануємо, - сказав В.Янукович. - Вклоняюся йому, вклоняюся тій святій пам’яті про нього, яка живе в наших душах».

Президент поклав квіти на могилу схиархімандрита Зосими.

Митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон подякував В.Януковичу за відвідання святої обителі. «Ми дякуємо Вам за ті молитви, які Ви промовили на святій горі Афон, просячи Бога і Божу Матір про покровительство і благословення нашої любимої України», - сказав митрополит Іларіон.

Президент також передав настоятелю монастиря сертифікат на мікроавтобус для потреб обителі.

Довідка УНІАН. За даними Вікіпедії, Схиархімандрит Зосима (в миру Іван Олексійович Сокур, народився 3 вересня 1944, село Косолманка, Верхотурський район, Свердловська область). Шанувався віруючими як старець і провидець.

У Донецькій єпархії з 1975 р.

19 вересня 1997 року схиархімандрит Зосима повінчав майбутнього президента України Віктора Януковича з його дружиною Людмилою.

1 лютого 1998-ого Зосима був призначений духівником Донецької єпархії.

29 серпня 2002 о. Зосима помер. Похований на території Свято-Успенського Миколо-Василівського монастиря в каплиці біля Свято-Успенського собору. Серед тисяч віруючих, які прийшли попрощатися зі схиархімандрита Зосими, був і В.Янукович, який тоді обіймав посаду губернатора Донецької області.