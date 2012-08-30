Янукович привітав Лукашенка з днем народження

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

У своєму привітанні В.Янукович особливо відзначив значний особистий внесок О.Лукашенка у розвиток і поглиблення добросусідських відносин між Україною та Республікою Білорусь.

Глава Української держави висловив переконання, що «активний діалог на найвищому рівні й надалі незмінно слугуватиме зміцненню двостороннього співробітництва на основі партнерства та взаємної довіри».

«Прийміть мої щирі вітання з днем народження, а також сердечні побажання міцного здоров'я, щастя та успіхів у Вашій державній діяльності», - підкреслив В.Янукович, звертаючись до О.Лукашенка.