Янукович привітав Лукашенка з днем народження
11:15, 30 серпня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав Президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка з нагоди дня народження.
Янукович побажав Лукашенку успіхів у діяльності
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
У своєму привітанні В.Янукович особливо відзначив значний особистий внесок О.Лукашенка у розвиток і поглиблення добросусідських відносин між Україною та Республікою Білорусь.
Глава Української держави висловив переконання, що «активний діалог на найвищому рівні й надалі незмінно слугуватиме зміцненню двостороннього співробітництва на основі партнерства та взаємної довіри».
«Прийміть мої щирі вітання з днем народження, а також сердечні побажання міцного здоров'я, щастя та успіхів у Вашій державній діяльності», - підкреслив В.Янукович, звертаючись до О.Лукашенка.
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