Харківська облрада інформує, що «язык» є регіональним в області

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало 98 депутатів Харківської обласної ради (проти проголосувало 3 депутати).

Депутати із фракції «Батьківщина» в Харківській облраді під час голосування щодо мовного закону покинули сесійну залу.

У рішенні облради зазначається, зокрема, що відтепер на території Харківської області акти місцевих органів державної влади й місцевого самоврядування приймаються державною мовою, або російською, та офіційно публікуються цими мовами.

Посадові та службові особи зобов’язані володіти державною та російською мовами, сказано в документі.

Рішенням також гарантується громадянам право на отримання освіти державною та російською мовами, а також вільне використання російської мови в сфері культури.

Обласна рада також інформує, що від тепер маркування товарів, інструкцій про їх застосування, тощо виконується двома мовами, поруч із топонімом державною мовою відтворюється його відповідник російською мовою.

Обласна рада також запропонувала місцевим радам області вжити усіх заходів для розвитку, використання і захисту російської мови як регіональної в Харківській області, а також інших регіональних мов, кількість носіїв якої на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці становить 10% і більше від чисельності її населення.

Харківська обласна рада звернулася до облдержадміністрації з проханням розробити заходи для захисту і розвитку російської мови як регіональної в області.

Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов під час обговорення питання, відповідаючи на репліки та виступи депутатів від фракції «Батьківщина» підкреслив, що на впровадження мовного закону в Харківській області «жодної копійки з обласного бюджету не буде використано».

С.Чернов зазначив, що необхідні для запровадження цього рішення заходи були вжиті у 2006 році, коли Харківська обласна рада вже приймала рішення про надання російській мові спеціального статусу.

Під час обговорення питання голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, посилаючись на дані останнього перепису населення наголосив, що понад 44% населення Харківської області визнали російську мову рідною.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон ”Про засади державної мовної політики”, що викликало хвилю протестів в усій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в даному регіоні розмовляють не менш як 10% жителів.

У Харкові з 3 липня триває безстрокова акція протесту проти мовного закону.

20 серпня Харківська міська рада надала російській мові у Харкові статус регіональної.

Сьогодні, 30 серпня, у Харкові прихильники та противники «мовного закону» пікетують сесію облради. В пікеті від КПУ беруть участь близько 50 осіб, в пікеті ВО «Свобода» - також близько 50 осіб. Окрім того, пікет прихильників Об’єднаної опозиції нараховує понад 100 осіб.