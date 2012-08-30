АНОНС

31 серпня (п'ятниця) 2012 року о 11:00

в Інституті Горшеніна

відбудеться прес-конференція на тему:

«Україна очима дітей»

Організатор прес-конференції - Інститут Горшеніна

На прес-конференції будуть презентовані результати соціологічного дослідження «Ми - українці!», Проведеного в МДЦ «Артек» серед дітей, які представляють усі регіони України. Опитування проводилося в день Незалежності України 24 серпня за підтримки Генеральної дирекції та науково-методичного об'єднання МДЦ «Артек». Всього опитано 3000 дітей у віці від 9 до 16 років.

Питання, винесені на прес-конференцію:

- Яка мову (українська, російська) є для дітей основним в навчанні, в сім'ї, в спілкуванні з однолітками?

- Чи є День Незалежності святом для українських школярів?

- Що думають діти з приводу мовного конфлікту в Україні?

- Ким юні українці хочуть стати в майбутньому?

- У якій країні мріють жити наші діти?

Учасники прес-конференції:

1. Марина Ткаченко, експерт Інституту Горшеніна у сфері соціального проектування;

2. Людмила Четвертухіна, провідний соціолог Інституту Горшеніна.

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