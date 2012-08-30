Прес-конференція на тему: «Україна очима дітей»
АНОНС
31 серпня (п'ятниця) 2012 року о 11:00
в Інституті Горшеніна
відбудеться прес-конференція на тему:
«Україна очима дітей»
Організатор прес-конференції - Інститут Горшеніна
На прес-конференції будуть презентовані результати соціологічного дослідження «Ми - українці!», Проведеного в МДЦ «Артек» серед дітей, які представляють усі регіони України. Опитування проводилося в день Незалежності України 24 серпня за підтримки Генеральної дирекції та науково-методичного об'єднання МДЦ «Артек». Всього опитано 3000 дітей у віці від 9 до 16 років.
Питання, винесені на прес-конференцію:
- Яка мову (українська, російська) є для дітей основним в навчанні, в сім'ї, в спілкуванні з однолітками?
- Чи є День Незалежності святом для українських школярів?
- Що думають діти з приводу мовного конфлікту в Україні?
- Ким юні українці хочуть стати в майбутньому?
- У якій країні мріють жити наші діти?
Учасники прес-конференції:
1. Марина Ткаченко, експерт Інституту Горшеніна у сфері соціального проектування;
2. Людмила Четвертухіна, провідний соціолог Інституту Горшеніна.
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