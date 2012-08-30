«УДАР» підтримає «Свободу» у судовому позові до ЦВК

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», партія має намір долучитися як третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні ВО «Свобода».

Як ідеться у заяві партії, «УДАР» підтримує позов ВО «Свобода» до ЦВК щодо визнання протиправним проведеного Центрвиборчкомом 24 серпня жеребкування для встановлення черговості всіх партій, що подали кандидатури до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року і визнання протиправною та скасування постанови Центральної виборчої комісії №604 від 26 серпня «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року».

В «УДАРі» переконані, що ця постанова суперечить Закону «Про вибори народних депутатів України» і грубо порушує права та законні інтереси партій – суб’єктів виборчого процесу, оскільки усуває партії, які мають реальні шанси пройти до нового складу парламенту, від участі у роботі окружних виборчих комісій. На думку представників «УДАРу», це може призвести до порушень виборчого законодавства України у період підготовки, проведення і встановлення результатів виборів.

Судове засідання має розпочатися сьогодні о 16.00.