«УДАР» підтримає «Свободу» у судовому позові до ЦВК
Партія «УДАР» сьогодні звернулася до Київського апеляційного адміністративного суду із заявою про залучення її до позову ВО «Свобода» щодо формування Центрвиборчкомом окружних виборчих комісій.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», партія має намір долучитися як третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні ВО «Свобода».
Як ідеться у заяві партії, «УДАР» підтримує позов ВО «Свобода» до ЦВК щодо визнання протиправним проведеного Центрвиборчкомом 24 серпня жеребкування для встановлення черговості всіх партій, що подали кандидатури до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року і визнання протиправною та скасування постанови Центральної виборчої комісії №604 від 26 серпня «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року».
В «УДАРі» переконані, що ця постанова суперечить Закону «Про вибори народних депутатів України» і грубо порушує права та законні інтереси партій – суб’єктів виборчого процесу, оскільки усуває партії, які мають реальні шанси пройти до нового складу парламенту, від участі у роботі окружних виборчих комісій. На думку представників «УДАРу», це може призвести до порушень виборчого законодавства України у період підготовки, проведення і встановлення результатів виборів.
Судове засідання має розпочатися сьогодні о 16.00.