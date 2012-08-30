Третьяков закликає підписати угоду про чесні вибори

Народний депутат Олександр Третьяков, який балотується по округу № 218, пропонує всім своїм суперникам підписати угоду про чесні вибори.

«Підписанти угоди відмовляться від війни компроматів, маніпулятивних технологій і брудних методів, таких, як фальсифікація результатів голосування і роздача так званої «гречки», - розповів журналістам Олександр Третьяков. - Між ними буде чесна конкуренція конструктивних ідей щодо вирішення проблем, які дійсно хвилюють виборців». Кандидат підкреслив, що вкрай важливо, щоб перемога на виборах-2012 була досягнута чесними методами.

«Особливо небезпечно, що будь-які приватні з'ясування відносин між політичними однодумцями працюють на розкол демократичних сил. А значить, ставлять під загрозу нашу спільну перемогу на виборах у жовтні», - ці слова Олександра Третьякова були адресовані висуванцям Об'єднаної опозиції та «УДАРу».

Опозиційний депутат закликав громадських активістів, експертів та журналістів уважно відстежувати хід передвиборної кампанії по округу № 218 та оприлюднити всі можливі факти порушення даної угоди. А в разі застосування «брудних» технологій - звертатися до керівництва партій, які висунули даного кандидата, щоб вимагати вжиття заходів, аж до виключення з партії і зняття з виборів.

Також Третьяков закликав кандидатів звертатися з колективними скаргами до виборчої комісії на будь-якого порушника угоди про чесні вибори.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується по округу № 218, що поєднує частини Святошинського та Оболонського районів Києва.