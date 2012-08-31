Другий адвокат Луценка подав оскарження

Захисник оскаржує вирок у справі щодо продовження його підзахисним постанови на спостереження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Про це І.Фомін повідомив УНІАН.

Сьогодні я подав скаргу на вирок до Апеляційного суду Києва", - сказав І.Фомін, нагадавши, що днем раніше аналогічну скаргу скерував до апеляційної інстанції його колега, адвокат Олексій Баганець. "Наскільки мені відомо, Луценко свою скаргу надіслав до суду майже відразу після винесення другого вироку", - зазначив І.Фомін.

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Як повідомляв УНІАН, 29 серпня адвокат Олексій Баганець подав апеляційну скаргу на вирок Печерського районного суду у справі екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка щодо незаконного продовження стеження за водієм екс-заступника голови СБУ В.Сацюка В.Давиденком.