Соратники вважають, що Луценка етапували незаконно

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко етапований з Київського СІЗО в Менську колонію незаконно. Про це «Коментарям» заявив народний депутат від фракції «НУНС», член «Народної самооборони» Володимир Ар'єв.

За його словами, етапування Луценка в колонію відбулося з порушенням процедури, «оскільки подана апеляція на вирок Печерського суду».

Також Ар'єв зазначив, що влада захотіла перевезти Луценка напередодні виборів, щоб «під час виборчої кампанії його не було в Києві, і щоб ускладнити доступ до Луценка, в тому числі і його адвокатам».

«Це було очікуване рішення в цілому», - сказав Ар'єв, додавши, що екс-міністра збиралися етапувати до кінця літа.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці Юрія Луценка вивезли з Лук'янівського СІЗО. Вчора Державна пенітенціарна служба поширила повідомлення, що Луценко буде етапований в Менську колонію № 91 для відбування покарання.