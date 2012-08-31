"Корреспондент": Янукович очолив рейтинг найвпливовіших українців
У першій п'ятірці - старший син Президента Олександр і голова ради директорів Group DF Дмитро Фірташ.
Журнал Корреспондент у рамках щорічного проекту ТОП-100 склав рейтинг найвпливовіших українців.
У цьому році ювілейний випуск 100 найвпливовіших українців за версією журналу очолив Президент Віктор Янукович. Друге місце зайняв найбагатший українець Рінат Ахметов. Третє місце, як і в минулому році, у глави АП Сергія Льовочкіна. Замикають першу п'ятірку старший син Президента Олександр і голова ради директорів Group DF Дмитро Фірташ.
В останній десятці рейтингу опинилася письменниця Оксана Забужко (91) і кінорежисер Кіра Муратова (99). Замикає сотню найвпливовіших українців художник Анатолій Криволап.
1. Віктор Янукович, Президент
2. Рінат Ахметов, власник Систем Кепітал Менеджмент (+2)
3. Сергій Льовочкін, глава адміністрації Президента
4. Олександр Янукович, власник МАКО Холдингу (+26)
5. Дмитро Фірташ, голова ради директорів Group DF (+1)
6. Микола Азаров, прем'єр (-1)
7. Борис Колесніков, віце-прем'єр, міністр інфраструктури (+1)
8. Андрій Клюєв, секретар РНБО (-1)
9. Арсеній Яценюк, лідер партії "Фронт змін" (+10)
10. Валерій Хорошковський, перший віце-прем'єр (-1)
11. Віктор Пінчук, основний акціонер міжнародної інвестиційно-консалтингової групи EastOne (+3)
12. Ігор Коломойський, співвласник фінансово-промислової групи "Приват" (+1)
13. Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина" (-3)
14. Віктор Пшонка, генпрокурор (-2)
15. Вадим Новінський, основний акціонер фінансово-промислової групи "Смарт-холдинг" (+35)
16. Віталій Кличко, лідер партії "Удар", чемпіон світу з боксу за версіями WBC і WBO (+25)
17. Сергій Тігіпко, віце-прем'єр, міністр соціальної політики (-2)
18. Олександр Ярославський, президент і співвласник групи DCH (+4)
19. Геннадій Боголюбов, глава наглядової ради ПриватБанку, співвласник групи "Приват" (-1)
20. Олександр Клименко, голова Державної податкової служби
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23. Митрополит Володимир, глава Української православної церкви МП (+4)
27. Юрій Іванющенко, народний депутат (-25)
29. Віктор Янукович-молодший, народний депутат (new)
38. Петро Симоненко, лідер Компартії (new)
42. Андрій Шевченко, футболіст (+43)
43. Олег Тягнибок, лідер ВО Свобода (+5)
54. Любомир Гузар екс-глава Української Греко-католицької церкви (+27)
95. Олександр Турчинов перший заступник голови партії Батьківщина (-22)