Пшонка запевняє, що у справі Щербаня є зрушення

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

«Справа розслідується, і, як кожна кримінальна справа, яка розслідується, само поняття «розслідування» говорить про диспозицію того, що є і просування, є слідчі дії, виписані в КПК. Тому відповідь така: кримінальна справа розслідується, і поки не будуть знайдені докази і суб’єкти, які є замовниками вбивства Щербаня, справа буде розслідуватися… активно розслідуватися до кінця логічного процесуального завершення», - сказав В.Пшонка.