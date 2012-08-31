Машину кандидата в нардепи від КПУ закидали цеглою

Сам Ю.Хохлов розповів УНІАН, що його автомобіль був закиданий цеглою в ніч на 30 серпня. Машина в цей час була порожньою.

«Все відбулося пізно ввечері, й явно було сплановано наперед. Про це можна судити хоча б із того, що новеньку цеглу молоді люди принесли з собою, оскільки поблизу немає жодного будівництва, де її можна було б узяти. Вони розбили вікна й, коли тікали, їх помітили місцеві жителі», – прокоментував інцидент Ю.Хохлов.

Кандидат припускає, що розбивали його машину як мінімум двоє.

«Ми проаналізували ситуацію й спробували зрозуміти, хто й чому кидав каміння? З'ясувалося, що представники кандидата в народні депутати Юлія Іоффе днем раніше виявляли невдоволення тим, що на зустрічі з їхнім кандидатом виборці не просто негативно висловлювалися на адресу регіонала, а підходили й консультувалися з різних питань із комуністами», – додав Ю.Хохлов.

Він також зазначив, що 30 серпня за цим фактом звернувся з відповідною заявою до Рубіжанського міського відділу міліції й правоохоронці його заяву прийняли.