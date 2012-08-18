ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у депутати Верховної Ради
16:46, 18 серпня 2012Політика
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Центральна виборча комісія завершила процедуру реєстрації кандидатів у народні депутати України. На 450 депутатських мандатів у Верховній Раді нового скликання претендують 5 тисяч 771 кандидат.
Андрій Магера підвів риску
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера сьогодні журналістам після завершення засідання Центрвиборчкому.
«Кількість осіб, які подали документи для реєстрації кандидатом у депутати, становить 6 тисяч 214. З них зареєстровано кандидатами 5 тисяч 771 особу», - сказав А.Магера.
За його словами, за партійними списками зареєстровано 2 тисячі 644 кандидата від 22 політичних сил, а в одномандатних округах – 3 тисячі 127 кандидатів, які балотуються як шляхом самовисування, так і за поданням політичних партій.
А.Магера додав, що загальна кількість партій, які є суб’єктами виборчого процесу, становить 89.
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