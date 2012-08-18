ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у депутати Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера сьогодні журналістам після завершення засідання Центрвиборчкому.

«Кількість осіб, які подали документи для реєстрації кандидатом у депутати, становить 6 тисяч 214. З них зареєстровано кандидатами 5 тисяч 771 особу», - сказав А.Магера.

За його словами, за партійними списками зареєстровано 2 тисячі 644 кандидата від 22 політичних сил, а в одномандатних округах – 3 тисячі 127 кандидатів, які балотуються як шляхом самовисування, так і за поданням політичних партій.

А.Магера додав, що загальна кількість партій, які є суб’єктами виборчого процесу, становить 89.