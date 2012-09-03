Литвин раптом став принциповим до представника президента у ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні Погоджувальної ради.

Після того, як Ю.Мірошниченко зачитав довгий список законопроектів, який пропонується на розгляд ВР, серед яких були і урядові законопроекти, В.Литвин, звертаючись до нього сказав: «Чиї це пропозиції, кого ви озадачуєте?».

В.Литвин підкреслив, що від уряду пропозиції озвучує віце-прем’єр-міністр України, а президент України написав 4 листа до ВРУ щодо визначення невідкладними ряд законопроектів.

В.Литвин підкреслив, що «ви нас озадачили і що ВР має виконувати ваші вказівки».

Ю.Мірошниченко підкреслив, що він вносить пропозиції від Президента України. В.Литвин знову сказав: «Ви весь час нам на тиждень наряд даєте, і ми ж не виконаємо ці питання».

Ю.Мірошниченко у відповідь зазначив, що «і Президент України, і уряд, і я сподіваюсь, парламент, мають діяти злагоджено».

В.Литвин наголосив, що Ю.Мірошниченко весь час дає ВР завдання і в такій кількості, що їх не можна розглянути упродовж тижня.

За словами голови парламенту, ВР має розглядати не тільки «ваші установки, але має реалізовувати і інші питання».

Ю.Мірошниченко зазначив, що він не дає завдань парламенту України, а вносить пропозиції, які пропонуються Президентом України.

Слід зазначити, що Ю.Мірошниченко завжди на Погоджувальній раді озвучував законопроекти, які пропонувалися для розгляду на сесійному тижні, як зробив і цього разу.