Опозиція пропонує кнопку «антиЧечетов»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції НУ-НС Микола Мартиненко.

Він висловив сумнів, що робота депутатів під час останньої сесії Верховної Ради буде нормальною.

М.Мартиненко переконаний, що у сесійній залі буде не більше 100-150 депутатів, які «знову штампуватимуть закони, подані Банковою чи Грушевського».

М.Мартиненко також наголосив, що знову будуть ставитися рекорди і деякі депутати голосуватимуть за 20 своїх колег.

«Ми вимагаємо ввести в дію сенсорну кнопку… В іншому випадку немає сенсу обговорювати ті чи інші закони», - сказав М.Мартиненко.

У свою чергу голова Верховної Ради України Володимир Литвин нагадав, що парламент уже розглядав проект постанови про запровадження сенсорної системи голосування, однак провалив його.

«Якщо хочете, я ще раз внесу проект постанови. Тільки проголосуйте», - сказав В.Литвин.

Спікер також висловив сумнів у доцільності роботи ВР під час останньої сесії у нормальному режимі.

На його думку, депутати могли б збиратися 1-2 рази на тиждень й ухвалювати вкрай необхідні закони, а далі працювати у передвиборчому режимі.

Водночас В.Литвин нагадав, що саме парламент ухвалював рішення щодо звичного режиму роботи у виборчий період. «Будуть інші пропозиції - давайте приймати», - сказав він, звертаючись до депутатів.