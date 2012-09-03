Третьяков пропонує мораторій на прийняття нових економічних законів

Опозиційний депутат Олександр Третьяков має намір внести на розгляд Верховної Ради закон про мораторій на прийняття нових економічних законів з дискретністю раз на рік, повідомляє ТСН.

За словами депутата, його ініціатива викликана тим, що малий і середній бізнес, який слугує основою економіки країни, вже на межі паралічу через постійні зміни в законодавстві. "Не очікуючи нового скликання, вже на нинішній вересневій сесії я внесу на розгляд Верховної Ради закон про мораторій на прийняття нових економічних законів з дискретністю хоча б раз на рік, - повідомив Третьяков. - Таке вето дасть людям, які займаються бізнесом, можливість хоча б на рік прораховувати свої перспективи".

Нагадаємо, що опозиційний депутат Олександр Третьяков балотується шляхом самовисування у 218-му мажоритарному окрузі Києва, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів.