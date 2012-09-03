Два десятки кандидатів передумали йти у нардепи

Центральна виборча комісія починаючи з 10 серпня скасувала реєстрацію 25 кандидатів у народні депутати на підставі їхніх особистих заяв про відмову балотуватися або за рішенням суду.

Про це повідомляє офіційний сайт Центральної виборчої комісії.

Зокрема, до Верховної Ради України передумали балотуватися 23 кандидати-мажоритарники і двоє кандидатів у загальнодержавному багатомандатному окрузі.

ЦВК скасувала реєстрацію двох кандидатів-самовисуванців за рішеннями суду - Олега Бойка (одномандатний округ № 98, Київська область) та колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка (одномандатний виборчий округ № 62, Житомирська область).

На одного кандидата у депутати скоротилися виборчі списки партій "Батьківщина" та Партії регіонів.

Зокрема, від мандата за власним бажанням відмовилися Анатолій Ліпкан (№ 173 у виборчому списку Партії регіонів) та колишній начальник львівської міліції Василь Пісний (№ 155 у виборчому списку "Батьківщини").

Таким чином, загальна кількість зареєстрованих кандидатів-мажоритарників становить 3 107 осіб, з них 1 704 висунуто партіями та 1403 - самовисуванці.

У виборах в загальнодержавному багатомандатному окрузі беруть участь 22 політичні партії.