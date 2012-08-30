ВАСУ вирішив поставити ЦВК на місце

Рішення Вищого адміністративного суду України у справі про скасування реєстрації кандидата у народні депутати, колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка не потребує додаткових рішень Центральної виборчої комісії.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби Вищого адмінсуду.

Зокрема, прес-служба ВАСУ повідомляє, що рішенням від 24 серпня було підтверджено правильність скасування судом першої інстанції постанови ЦВК про реєстрацію В.Сацюка кандидатом у народні депутати України.

"Відповідно до частини 3 статті 177 Кодексу адміністративного судочинства України судові рішення Вищого адміністративного суду України набирають законної сили з моменту проголошення і не підлягають оскарженню", - наголошує прес-служба суду.

Крім цього, рішення ВАСУ не потребує додаткових рішень ЦВК, адже прямо скасовує її постанову.

У заяві також нагадується, що відповідно до частини 1 статті 177 КАСУ, суд, установивши порушення законодавства про вибори, сам визначає у своєму рішенні спосіб захисту порушених прав та інтересів, а також порядок усунення усіх наслідків цих порушень відповідно до закону або приймає інше передбачене законом рішення.

"Також наголошуємо на тому, що відповідно до статті 124 Конституції України судові рішення є обов’язковими до виконання на всій території України. Стаття 255 КАСУ в свою чергу визначає, що постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, і підлягає виконанню на всій території України. А відповідно до статті 382 Кримінального кодексу України, за невиконання рішення суду може загрожувати кримінальна відповідальність", - підкреслили у прес-службі ВАСУ.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня Вищий адміністративний суд України підтвердив законність постанови та окремої ухвали Київського апеляційного адміністративного суду щодо скасування реєстрації В.Сацюка кандидатом у народні депутати та протиправності дій заступника голови ЦВК Андрія Магери і члена комісії Валерія Шелудька під час підготовки до розгляду на засіданні комісії питання про реєстрацію В.Сацюка.

А.Магера 28 серпня заявив, що Центрвиборчком поки не планує розглядати питання про скасування реєстрації В.Сацюка через юридичні неточності в рішенні Вищого адміністративного суду.

Заступник голови ЦВК підкреслив, що ВАСУ в своєму рішенні повинен був встановити й визнати факт непроживання В.Сацюка впродовж 5 років в Україні та на підставі цього зобов’язати Центрвиборчком розглянути питання скасування реєстрації його кандидатом у депутати.

"Зараз у юридичній площині виникає дуже багато питань", - зазначив А.Магера. За його словами, фактично суд скасував реєстрацію В.Сацюка кандидатом у народні депутати, але де-юре ця особа залишається кандидатом.