Смородом у Тернополі зайнялася прокуратура

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської областної прокуратури, перевірку прокуратура проводить з власної ініціативи із залученням працівників санстанції через численні нарікання жителів міста на неприємний запах.

Як повідомляв УНІАН, з 26 серпня на інформаційно-довідкову службу Тернопільської міськради та диспетчерську службу КП «Тернопільводоканал» надійшли десятки скарг від мешканців різних мікрорайонів про запах фекалій.

31 серпня КП «Тернопільводоканал» на своєму сайті офіційно заявило, що “сморід не зумовлений проривами каналізації, але причина появи неприємного запаху у місті поки не встановлена». На довідковій службі міськради людям пояснювали, що на поле поблизу Тернополя вивезли відходи тварин, однак запевняли, що їх уже приорали і невдовзі неприємний запах зникне. Однак неприємний сморід досі відчутно на різних масивах.