Слідом за Львовом невідомий сморід почав дошкуляти Тернополю

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні КП «Тернопільводоканал» на своєму сайті офіційно заявило, що запах фекалій, який вже кілька днів шириться в усіх мікрорайонах міста, не зумовлений проривами каналізації.

«26 серпня і вранці 31 серпня на інформаційно-довідкову службу Тернопільської міської ради та диспетчерську службу КП «Тернопільводоканал» надійшло кілька десятків скарг від мешканців різних мікрорайонів міста щодо появи неприємного запаху. За вказаними адресами ми провели обстеження наших об’єктів і жодних відхилень у роботі каналізаційних насосних станцій та каналізаційних очисних спорудах не виявили, ніяких великих аварійних ситуації не виникало. Не виявлено під час обстеження мереж і якихось аномальних відхилень в роботі систем водопостачання та водовідведення», – каже директор підприємства Володимир Кузьма.

Він зазначив, що протягом останніх 5 днів траплялися локальні аварійні ситуації на каналізаційних мережах, при цьому В. Кузьма запевнив, що вони не могли спричинити одночасне поширення неприємного запаху у Тернополі.

Неприємний запах у місті з’явився одразу після минулих вихідних. Причому на нестерпний сморід почергово скаржилися жителі різних мікрорайонів міста.

У довідковій службі міської ради людям пояснювали, що на поле поблизу Тернополя вивезли відходи тварин, однак запевняли, що їх уже приорали і невдовзі неприємний запах зникне. Однак, запах і далі відчутно на різних масивах.

Як відомо, неприємний запах нез'ясованої природи також дошкуляє жителям Львова. При тому на час Євро сморід зник, але після завершення чемпіонату знову повернувся.