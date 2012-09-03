Опозиція ще має надію відстояти прізвища Тимошенко і Луценко у бюлетенях

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», про це сьогодні після засідання суду сказала адвокат, представник «Батьківщини» Тамара Мазур.

«Коли йде мова про Тимошенко і Луценка, то їм відмовили у реєстрації, але вони лишилися у списку політичної партії. Тому формально вони повинні були б бути включені у бюлетень», - наголосила адвокат.

За її словами, при винесенні рішення «судді випустили з уваги статтю 80, пункт 4 закону про вибори, яка чітко вказує на те, що у виборчому бюлетені має бути вказана перша п’ятірка, затверджені з’їздом політичної партії».

На думку Т.Мазур, такі дії суду не дали належним чином розглянути позовну заяву.

У дводенний строк партія «Батьківщина» має намір оскаржити рішення суду у Вищому адміністративному суді.