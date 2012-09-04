Азаров попередив: бюджет «працюватиме» на соціальні ініціативи Януковича

10:34, 04 вересня 2012
Політика
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Прем’єр-міністр України Микола Азаров наголошує, що Верховна Рада має ухвалити «збалансований, абсолютно реалістичний» державний бюджет на 2013 рік.

Віктор Янукович і Микола Азаров під час розширеного засідання Кабіміну. Київ, 2 листопада

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав сьогодні на відкритті 11-ї сесії парламенту VI скликання.

Він наголосив, що закон про держбюджет буде спрямований в першу чергу на забезпечення виконання соціальних ініціатив Президента України.

За словами М.Азарова, уряд внесе до ВР проект держбюджету «у повній відповідності з діючим законодавством».

«Ми розраховуємо, що парламент України прийме цей визначальний документ ще діючим складом», - підкреслив М.Азаров.

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