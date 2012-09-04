Азаров попередив: бюджет «працюватиме» на соціальні ініціативи Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав сьогодні на відкритті 11-ї сесії парламенту VI скликання.

Він наголосив, що закон про держбюджет буде спрямований в першу чергу на забезпечення виконання соціальних ініціатив Президента України.

За словами М.Азарова, уряд внесе до ВР проект держбюджету «у повній відповідності з діючим законодавством».

«Ми розраховуємо, що парламент України прийме цей визначальний документ ще діючим складом», - підкреслив М.Азаров.