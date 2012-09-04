Азаров попередив: бюджет «працюватиме» на соціальні ініціативи Януковича
10:34, 04 вересня 2012Політика
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Прем’єр-міністр України Микола Азаров наголошує, що Верховна Рада має ухвалити «збалансований, абсолютно реалістичний» державний бюджет на 2013 рік.
Янукович розраховує, що документ приймуть ще цим складом парламенту
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав сьогодні на відкритті 11-ї сесії парламенту VI скликання.
Він наголосив, що закон про держбюджет буде спрямований в першу чергу на забезпечення виконання соціальних ініціатив Президента України.
За словами М.Азарова, уряд внесе до ВР проект держбюджету «у повній відповідності з діючим законодавством».
«Ми розраховуємо, що парламент України прийме цей визначальний документ ще діючим складом», - підкреслив М.Азаров.
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