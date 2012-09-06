УДАР замислив "Люстрацію влади"

Про це кандидат у народні депутати від партії «УДАР», колишній голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, з 5 вересня в агітаційних наметах «УДАРу» кожен громадянин, який стикався з проявами корупції, може повідомити про них, заповнивши спеціальний бланк та вкинувши у скриньку з логотипом акції.

Партія «УДАР» складе список корупціонерів. 1 жовтня за результатами акції відбудеться підсумкова прес-конференцію, на якій буде оприлюднено прізвища чиновників та керівників, діяльність яких викликає найбільше нарікань у громадян.

За словами В.Наливайченка, на сьогодні ключовими проблемами в боротьбі з корупцією є державна корупція та безвідповідальність влади.

«Ми готові і беремо на себе відповідальність стати центром антикорупційної коаліції в новій Верховній Раді», - наголосив В.Наливайченко.

3а його словами, партія «УДАР» розробила і представить проект закону про створення незалежного Антикорупційного агентства, діяльність якого спрямовуватиметься громадською наглядовою радою з квотним представництвом незалежних журналістів, правозахисників та представників тих організацій, які дійсно здатні боротися з корупцією.

В.Наливайченко вважає, що не може окремо взятий орган, навіть правоохоронний, подолати тотальну корупцію в державі.

«Функція боротьби з корупцією має перейти виключно до Антикорупційного агентства. Коли зараз борються з корупцією до 5-6 правоохоронних органів в державі - результат протилежний», - вважає він.

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Кандидат у народні депутати від партії «УДАР», колишній міністр фінансів Віктор Пинзеник зазначив, що корупція є головною причиною відсутності поступу в економічному розвитку України.

«Ми дуже хочемо, щоб система адміністрування податків базувалася на тому, щоб податковим перевіркам підлягали тільки ті, хто не платить податки, тобто «маски-шоу» мають зникнути з нашого життя», - сказав він.

Крім того, за словами В.Пинзеника, в партії «УДАР» вважають за необхідне викорінити корупційні схеми з економічної сфери, зокрема, зробити прозорою процедуру проведення тендерів.

Також, на думку В.Пинзеника, в Україні надзвичайно важливо реалізувати «грамотну професійну адміністративну реформу».

Своєю чергою, кандидат у народні депутати від партії «УДАР», колишній заступник міністра соціальної політики Павло Розенко зазначив, що мета акції «Люстрація влади» - «розворушити» суспільство і запровадити ідеологію тотального несприйняття корупції.

«Ми будемо доводити суспільству, що поки ми не подолаємо корупцію в Україні, у нас ніколи не буде високих європейських рівнів заробітних плат і пенсій, тому що кошти державного бюджету в першу чергу використовуються на самозбагачення чиновників», - сказав він.