УНА представила проект змін до Конституції

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН член партії, адвокат Олег Березюк, створеній Конституційній асамблеї відведено занадто багато часу для розробки і внесення змін в Основний Закон, що може свідчити лише про те, що чинна влада і надалі має намір зміцнювати «одноосібність в керуванні країною».

На цю тему: Політики: Конституційна асамблея - це трюк з явними цілями

За словами О.Березюка, проект Конституції, розроблений УНА, передбачає, що Україна є унітарною президентською республікою, в якій Президент - не лише глава держави, а й очолює виконавчу гілку, і тим самим на нього покладається відповідальність за дії уряду.

Крім того, проектом пропонується позбавити Президента права одноосібного розпуску парламенту.

Разом з тим, Президент уповноважений оголошувати всенародний референдум відносно довіри до Верховної Ради, а в разі висловлення довіри народом парламенту Президент має піти у відставку.

За словами О.Березюка, також у проекті прописано, що державні адміністрації на місцевому рівні виконуватимуть лише роль нагляду за дотриманням законності на відповідній території, координуватимуть реалізацію державних програм.

Також УНА виступає проти існування на території України автономних утверень, згідно з чим Крим повинен отримати статус області.

На цю тему: Крим хоче прирівняти свою Конституцію до Основного закону України

Водночас УНА наполягає на поверненні трирівневої судової системи на чолі з Верховним Судом, проведенні ретельного відбору кадрів до правоохоронних органів, спрощенні податкового законодавства, відновленні статусу ядерної держави з поверненням на озброєння відповідної зброї тощо.