Брат Луценка склав присягу у ВР
10:21, 06 вересня 2012Політика
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Брат Луценка склав присягу народного депутата та увійшов до фракції НУ-НС.
Сергій Луценко став нардепом
Сергій Луценко склав присягу народного депутата і увійшов до складу фракції «Наша Україна – Народна самооборона».
Як відомо, брат колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка - С.Луценко обраний до Верховної Ради за списком НУ-НС.
На тему: Матчук склав повноваження, щоб пустити до ВР брата Луценка
Депутатська квота у фракції НУ-НС звільнилася після того, як свої повноваження достроково склав народний депутат Віктор Матчук.
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