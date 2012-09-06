Брат Луценка склав присягу у ВР

Сергій Луценко склав присягу народного депутата і увійшов до складу фракції «Наша Україна – Народна самооборона».

Як відомо, брат колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка - С.Луценко обраний до Верховної Ради за списком НУ-НС.

На тему: Матчук склав повноваження, щоб пустити до ВР брата Луценка

Депутатська квота у фракції НУ-НС звільнилася після того, як свої повноваження достроково склав народний депутат Віктор Матчук.