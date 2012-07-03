Матчук склав повноваження, щоб пустити до ВР брата Луценка
10:56, 03 липня 2012Політика
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Замість Матчука, що склав депутатські повноваження, до парламенту має пройти брат Луценка.
Сергія Луценка зареєструють кандидатом
Замість Віктора Матчука, що склав з себе повноваження народного депутата, до парламенту за списком НУ-НС має пройти брат екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Сергій.
Як передає кореспондент УНІАН, С.Луценко був зареєстрований кандидатом у народні депутати від НУ-НС під 85-м номером.
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