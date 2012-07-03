Матчук склав повноваження, щоб пустити до ВР брата Луценка

Замість Віктора Матчука, що склав з себе повноваження народного депутата, до парламенту за списком НУ-НС має пройти брат екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Сергій.

Як передає кореспондент УНІАН, С.Луценко був зареєстрований кандидатом у народні депутати від НУ-НС під 85-м номером.