Томенко у ВР вже не сідає поруч з Литвиним
10:45, 06 вересня 2012Політика
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Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко вже друге засідання парламенту поточного скликання не сидить у президії ВР.
Томенко вже не сідає у президію
Як передає кореспондент УНІАН, М.Томенко зайняв місце одного з народних депутатів безпосередньо у сесійній залі в тому секторі, де відведено місця для членів фракції «БЮТ-Батьківщина».
Віце-спікер працював у такому форматі також під час пленарного засідання 4 вересня.
Як повідомляв УНІАН, після голосування мовного закону М.Томенко написав заяву про складення з себе повноважень заступника голови Верховної Ради.
Парламент включив питання щодо М.Томенка до порядку денного, однак по суті його не розглядав.
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