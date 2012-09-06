Томенко у ВР вже не сідає поруч з Литвиним

Як передає кореспондент УНІАН, М.Томенко зайняв місце одного з народних депутатів безпосередньо у сесійній залі в тому секторі, де відведено місця для членів фракції «БЮТ-Батьківщина».

Віце-спікер працював у такому форматі також під час пленарного засідання 4 вересня.

Як повідомляв УНІАН, після голосування мовного закону М.Томенко написав заяву про складення з себе повноважень заступника голови Верховної Ради.

Парламент включив питання щодо М.Томенка до порядку денного, однак по суті його не розглядав.