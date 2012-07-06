Томенко вимагає проголосувати його відставку сьогодні
11:54, 06 липня 2012Політика
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Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко наполягає, щоб парламент сьогодні розглянув і задовольнив його заяву про відставку з посади віце-спікера
Микола Томенко каже, що крок продумав
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Томенко заявив під час брифінгу.
«Я вимагаю від парламентської більшості сьогодні розглянути питання про мою відставку і задовольнити його», - сказав віце-спікер.
М.Томенко наголосив, що його позиція в цьому питанні є принциповою.
«Моя заява про відставку не є кроком самостійним, а є кроком політичним і продуманим», - сказав він.
За словами М.Томенка, голосування за мовний закон показало, що в Україні немає незалежного парламенту.
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