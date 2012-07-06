Томенко вимагає проголосувати його відставку сьогодні

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Томенко заявив під час брифінгу.

«Я вимагаю від парламентської більшості сьогодні розглянути питання про мою відставку і задовольнити його», - сказав віце-спікер.

М.Томенко наголосив, що його позиція в цьому питанні є принциповою.

«Моя заява про відставку не є кроком самостійним, а є кроком політичним і продуманим», - сказав він.

За словами М.Томенка, голосування за мовний закон показало, що в Україні немає незалежного парламенту.