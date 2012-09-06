Луценко не хоче дарувати владі втіху говорити з ним заочно

Про це він повідомив в інтерв’ю «Українській правді».

На запитання, чи має він намір брати участь у судових засіданнях по апеляції або принаймні просити про це, Ю.Луценко відповів: «Так, я за своїм підписом направив апеляційну скаргу ще 21 серпня та маю намір брати участь у судових засіданнях. Попри скептичне ставлення до продажної та заляканої української Феміди, я не збираюся дарувати владі втіху заочного спілкування із Луценком в режимі відеоконференції».

Відповідь на запитання «Української правди» він надиктував своїй дружині Ірині, яка побувала в нього на побаченні у Менській колонії.

До цього охорона колонії сказала, що телефон, яким зазвичай спілкуються ув'язнені з відвідувачами, не працює, бо немає світла. Тож Ю.Луценку доводилося кричати крізь скло у переговорній кімнаті колонії, а дружина записувала його відповіді на папері. У цей же час тут паралельно відбувалися ще кілька побачень.

Також за правилами колонії Ю.Луценко не має права передавати рукописи, а йому не можна передавати будь-які роздруковані тексти, у тому числі статті та новини з сайтів.