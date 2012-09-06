Янукович: Виплата зарплат у конвертах під час кризи неприпустима

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Комітету з економічних реформ.

«Ніхто, окрім вас, за великим рахунком, ефективніше не може працювати з бізнесом, з великими промисловими підприємствами. Тому я прошу і вимагаю, щоб ви працювали над питанням детінізації виплати зарплат. Виплата зарплат під час кризи в конвертах неприпустима», - сказав В.Янукович.

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Президент наголосив, що легальне зростання зарплат забезпечує можливість підвищення пенсій.

У цьому контексті В.Янукович також доручив регіональній владі вирішити питання ліквідації заборгованості із зарплат співробітникам підприємств, які збанкрутіли раніше, але заборгованість залишилася.

Він повідомив, що на сьогодні загальна сума заборгованості з виплати зарплат в Україні становить 1,5 млрд грн.