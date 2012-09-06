Янукович каже, що реальні доходи населення ростуть
15:41, 06 вересня 2012Політика
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Позитивні зміни в національній економіці дали поштовх для зростання реальних доходів населення України, вважає Президент.
Янукович бачить покращення вже сьогодні
Про це Віктор Янукович заявив на засіданні Комітету з економічних реформ, повідомляє прес-служба глави держави.
«За 2010-2011 роки доходи зросли на 24%, реальна зарплата - майже на 20%, а за перше півріччя цього року маємо трохи більше 15% зростання», - зазначив глава держави.
В.Янукович звернув окрему увагу на збільшення вдвічі за 2010-2011 роки допомоги при народженні дитини.
«Державна політика підтримки сімей з дітьми вже дала перші позитивні зрушення - збільшення народжуваності в усіх областях», - резюмував Президент.
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