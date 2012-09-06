Янукович каже, що реальні доходи населення ростуть

Про це Віктор Янукович заявив на засіданні Комітету з економічних реформ, повідомляє прес-служба глави держави.

«За 2010-2011 роки доходи зросли на 24%, реальна зарплата - майже на 20%, а за перше півріччя цього року маємо трохи більше 15% зростання», - зазначив глава держави.

В.Янукович звернув окрему увагу на збільшення вдвічі за 2010-2011 роки допомоги при народженні дитини.

«Державна політика підтримки сімей з дітьми вже дала перші позитивні зрушення - збільшення народжуваності в усіх областях», - резюмував Президент.