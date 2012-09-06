Луценко розповів про сусідів по камері і стосунки з персоналом

Про це Ю.Луценко повідомив в інтерв’ю «Українській правді».

“Мої сусіди – чотири колишні правоохоронці із різних регіонів України. Всі вони – нормальні люди”, – сказав екс-міністр.

Він додав, що відносини з персоналом - “робочі”. “Я не створюю жодних проблем. Щоправда, на вимогу керівництва із Чернігова не розмовляти під час дозволених телефонних дзвінків про політику відповів відмовою”, – заявив Ю.Луценко.

На питання, чи є в колонії небезпека провокацій проти нього, Ю.Луценко відповів: “Я доросла і досвідчена людина. Тюрма – не школа бальних танців, але й не місце тотального зла. У Верховній Раді, в Адміністрації Президента його значно більше. Я ж готовий до будь-якого розвитку подій. Тим більше, що в житті насправді є дуже мало речей, які не можна пережити”.

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Як відзначає УП, відповідь на запитання «Української правди» Ю.Луценко надиктував своїй дружині Ірині, яка побувала в нього на побаченні у колонії.

До цього охорона колонії сказала, що телефон, яким зазвичай спілкуються ув'язнені з відвідувачами, не працює, бо немає світла. Тож Ю.Луценку доводилося кричати крізь скло у переговорній кімнаті колонії, а дружина записувала його відповіді на папері. У цей же час тут паралельно відбувалися ще кілька побачень.

Також, за правилами колонії, Ю.Луценко не має права передавати рукописи, а йому не можна передавати будь-які роздруковані тексти, у тому числі статті та новини з сайтів.