ЦВК оголосила попередження Жванії

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК за результатами розгляду заяви кандидата в депутати Сергія Шумського, який також балотується в окрузі № 140.

"Оголосити кандидату у народні депутати Д.Жванії, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 140, попередження за порушення обмежень проведення агітації, встановлених законом України", - йдеться в ухваленій постанові.

Таке рішення ухвалено на підставі визнання Одеським апеляційним адміністративним судом факту порушень з боку Д.Жванії законодавчих норм про проведення агітаційної кампанії.

Водночас, згідно із законом про вибори народних депутатів України, оголошення попередження не призводить до скасування його реєстрації та виключення з передвиборчої боротьби.

Як повідомляв УНІАН, Одеський апеляційний адміністративний суд 30 серпня визнав протиправними дії кандидата у народні депутати Д.Жванії, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 140, під час проведення агітаційної кампанії. Зокрема, йдеться про підкуп виборців Біляївського району Одеської області шляхом передачі 275 комплектів шкільної форми Троїцькій загальноосвітній школі.

"Вважати встановленим факт порушення кандидатом у народні депутати по 140 виборчому округу Давидом Жванією п.13 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», що виражається в безкоштовному наданні 275 комплектів шкільної форми учням Троїцької загальноосвітньої школи 1-2 ступенів Беляєвського району. Постанова суду оскарженню не підлягає", - йшлося у рішенні суду.