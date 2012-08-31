Суд визнав, що Жванія підкуповував виборців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції кандидат у депутати від Об'єднаної опозиції по тому самому округу Сергій Шумський, уточнивши, що «під час передвиборчої кампанії, а саме 24 серпня, Д.Жванія порушуючи виборче законодавство «подарував» 275 комплектів шкільної форми Троїцькій загальноосвітній школі Біляївського району Одеської області».

Адвокат С.Шумського надала журналістам копію постанови судової колегії від 30 серпня, в якій, зокрема, сказано: «Вважати встановленим факт порушення кандидатом у народні депутати по 140 виборчому округу Давидом Жванією п.13 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», що виражається в безкоштовному наданні 275 комплектів шкільної форми учням Троїцької загальноосвітньої школи 1-2 ступенів Беляєвського району. Постанова суду оскарженню не підлягає».

За словами співорганізатора прес-конференції юриста Оксани Добровольської, «суд взяв до уваги надані позивачем докази у вигляді фото- і відеоматеріалів, на яких мажоритарник Д.Жванія вручає дітям шкільну форму».

Вона додала, що зафіксовано й низку інших фактів непрямого підкупу виборців цим кандидатом у депутати ВР, а також порушень виборчого законодавства при веденні агітаційної кампанії, які в п'ятницю розглядаються іншим одеським судом. Проте колегія суддів поки що не винесла постанови з другого позову.

«Рішення Апеляційного адмінсуду від 30 серпня ми направимо на розгляд і ухвалення рішення щодо Д.Жванії Центрвиборчкому», - підсумувала О.Добровольська.