Прізвищ Тимошенко та Луценка у бюлетенях не буде - рішення ВАСУ

Вищий адміністративний суд України остаточно визнав законність дій ЦВК щодо невключення прізвищ Юлії Тимошенко та Юрія Луценка до виборчих бюлетенів, підтвердивши таким чином законність постанови Київського апеляційного адміністративного суду та відмовивши у задоволенні скарги на нього політичної партії ВО «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні, розглянувши матеріали скарги ВО «Батьківщина» та заслухавши пояснення представника ЦВК, оголосив головуючий в колегії суддів ВАСУ Юрій Рецебуринський.

Як зазначається в ухвалі суду касаційної інстанції, відповідно до норм чинного законодавства, не може бути висунутий кандидатом і обраний депутатом громадянин, який має судимість за скоєння умисного злочину і ця судимість не є погашеною. Отже ВО «Батьківщина» на переконання суду, безпідставно включила до виборчого списку своєї партії кандидатами в народні депутати Ю.Тимошенко та Ю.Луценка, судимість яких не погашено.

Крім того, суд зазначає, що прізвища першої п'ятірки у виборчому списку партії розміщуються після реєстрації кандидатів у депутати.

«Громадянин, якого не затверджено кандидатом в депутати, не є суб'єктом виборчого процесу, а отже, не може бути внесений у виборчий бюлетень… Таким чином Київський апеляційний адміністративний суд, виносячи рішення, діяв відповідно до норм матеріально-процесуального права. Таким чином суд касаційної інстанції доходить висновку - в задоволенні скарги політичної партії ВО «Батьківщина» відмовити. Постанову Київського апеляційного адміністративного суду залишити без змін. Ухвала набуває чинності з моменту оголошення і оскарженню не підлягає», - зазначається в судовому вердикті.