На Одещині вдруге підпалили авто опозиційного депутата

Про це повідомив УНІАН сам О.Артеменко, зазначивши, що «на думку фахівців, автомобіль уже не підлягає ремонту».

«Цю нічну подію, - підкреслив він, - я пов'язую виключно з політичною діяльністю. Вважаю, що таким чином марно намагаються чинити тиск на мене як депутата від опозиційної сили».

О.Артеменко акцентував, що це вже другий цього року підпал автомобіля, що належить йому.

«Вперше ремонт мого «Chevrolet Lacetti» обійшовся в 25 тис. грн. А після нового підпалу машини у мене склалося враження, що зухваліших і цинічніших методів розправи з представниками опозиції в райцентрі Білгород-Дністровський просто не здатні придумати», - уточнив депутат.

За словами депутата, «досвід спілкування з місцевими правоохоронцями, пов'язаний із першим підпалом авто, не дає підстав розраховувати, що винуватців підпалів швидко розшукають і відправлять на лаву підсудних». «Після січневого звернення до міліції «в зв'язку з підпалом машини ніхто досі не повідомив мені про підсумки розшуку паліїв», - зазначає О.Артеменко.

Водночас, за його словами, після останнього підпалу 4 вересня він у черговий раз звернувся із заявою до міськвідділу внутрішніх справ, і слідчий Ярослав Шаркевич порушив справу за фактом умисного підпалу.

У відділі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області підтвердили УНІАН, що кримінальну справу порушено за ознаками ст.194 (умисне пошкодження майна) КК України.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 серпня невідомі зловмисники підпалили гараж лідера «Союзу молоді Ізмаїла» Максима Волкова, що входить до складу Об'єднаної опозиції Одеської області.

Ввечері 29 липня в Ізмаїлі невідомий зловмисник підпалив автомобіль Kia Rio керівника агітаційного відділу при окружному штабі Об'єднаної опозиції Ірини Золотарьової. За словами І.Золотарьової, напередодні їй погрожували по телефону.