На Одещині спалили авто однієї з лідерів опозиції

Про це УНІАН повідомила сама І.Золотарьова, уточнивши, що «автомобіль було спалено на парковці біля будинку, де вона проживає».

Як стверджують свідки, біля легкової машини «кілька хвилин ходив невідомий хлопець. Пролунав хлопок, після чого автомобіль загорівся».

Як зазначила потерпіла, «з місця події співробітниками міліції вилучено пляшку, в якій була горюча суміш».

Рятувальники Ізмаїльського райМНС, які гасили Kia Rio, також «направили слідчому міліції Олені Башковій довідку, в якій зазначається, що, за попередніми даними, пожежа виникла унаслідок підпалу, а не самозаймання автомобіля», - повідомила співрозмовниця агентства.

Проте кримінальної справи Ізмаїльским МВВС не порушено, зазначила І.Золотарьова.

«Слідчий повідомила, що згорілий автомобіль стоїть як речовий доказ на майданчику міліції, що охороняється. Потрібно дочекатися офіційного висновку експерта Управління МНС України в Одеській області, на підставі якого вирішуватиметься питання про порушення кримінальної справи».

На думку І.Золотарьової, яка очолює в Ізмаїльському районі акцію «Україна проти Януковича», підпал «здійснено у зв'язку з її політичною діяльністю і є своєрідним попередженням злочинців співробітникам передвиборного штабу Об'єднаної опозиції».

«Адже у мене немає якихось особистих ворогів, - сказала вона. - Немає ні перед ким боргів. Тому, відверто кажучи, для мене подібні розбирання - щось неймовірне. У голову приходить тільки одна причина – така бандитська «відповідь» за мою роботу у виборчому штабі Об'єднаної опозиції, за керівництво акцією «Україна проти Януковича».

За словами І.Золотарьової, раніше їй погрожували по телефону.

«Мене вистежували, були якісь погрози по телефону, але серйозно я це все не сприймала. Зараз розумію, що мені загрожує серйозна небезпека, страшно залишатися удома. І я, чесно кажучи, не знаю, чого чекати далі, з урахуванням демонстративного спалення особистого автомобіля вже на старті передвиборної парламентської кампанії», - зазначила І.Золотарьова.