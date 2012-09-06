Захаров: Луценку не мають права заборонити листування

Про це заявив глава правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров, коментуючи рішення керівництва Менської колонії заборонити Юрію Луценко передавати листи на свободу.

"Це брутальне порушення. Раніше були обмеження по кількості листів у залежності від режиму. Зараз і їх зняли. Залишилося цензурування. За законом, кореспонднеція засуджених підлягає перегляду. У кожній колонії є така службова особа, яка переглядає всі листи засуджених на предмет інформації, яка, на думку цього цензора, не має виходити за межі колонії. Це превентивні заходи з метою запобігання можливих злочинів. Якщо цензор не бачить нічого незаконного, і лист ні до чого не підбурює, лист надсилають поштою", - цитує захисника Gazeta.ua.

"Я думаю, Луценко протестує проти того, що його кореспонденцію переглядають. Окрім того, на волю можуть не передавати праці, а не листи політика. Можливо, це великі рукописи, які цензор не хоче переглядати", - сказав Захаров.

Як повідомляв УНІАН, свої відповіді на запитання інтерв'ю «Української правди» Ю.Луценко надиктовував дружині Ірині, яка була в нього на побаченні у колонії.

Охорона колонії сказала, що телефон, яким зазвичай спілкуються ув'язнені з відвідувачами, не працює, бо немає світла. Тож Ю.Луценку доводилося кричати крізь скло у переговорній кімнаті колонії, а дружина записувала його відповіді на папері, бо, начебто, за правилами колонії, Ю.Луценко не має права передавати рукописи, а йому не можна передавати будь-які роздруковані тексти, у тому числі статті та новини з сайтів.