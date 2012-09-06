Завтра суд знову візьметься за справу Волги

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час судового засідання у дебатах виступили захисники В.Волги та інших підсудних, які фігурують у справі. Завтра в судовому засіданні в дебатах виступатимуть самі підсудні. Після чого, як очікується, суд має піти до нарадчої кімнати для винесення вироку.

На тему: Прокуратура просить Волзі 6 років з конфіскацією

Під час сьогоднішніх судових слухань сторона захисту В.Волги попросила перекваліфікувати йому одну із статей обвинувачення – зловживання службовим становищем - на більш м’яку – службова недбалість.

Як повідомляв УНІАН, В.Волга очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з березня 2010 року.

19 липня 2011 року його було затримано слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

Генпрокуратура порушила щодо В.Волги кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, які обіймають відповідальні посади, за попередньою змовою групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав В.Волзі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

25 липня Президент Віктор Янукович звільнив В.Волгу з посади голови Держфінпослуг.

12 вересня минулого року стало відомо, що Генпрокуратура порушила щодо В.ВОЛГИ ще одну кримінальну справу. Встановлено, що В.Волга у 2010 році прийняв на державну службу до Держфінпослуг людину, яка надавала йому послуги водія і одержувала державні кошти у вигляді заробітної плати на посаді головного фахівця одного з відділів.

4 вересня представники державного обвинувачення попросили суд призначити В.Волзі міру покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.