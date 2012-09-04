Прокуратура просить Волзі 6 років з конфіскацією

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне покарання сьогодні під час судових дебатів в Шевченківському районному суді Києва В.Волзі просили призначити представники Генеральної прокуратури України.

Крім того, сторона обвинувачення просить суд позбавити колишнього посадовця права на виконання організаційно-виконавчих та адміністративно-розпорядчих функцій на три роки.

Наразі в судових дебатах виступає сторона захисту підсудного.

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Як повідомляв УНІАН, В.Волга очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з березня 2010 року.

19 липня 2011 року його було затримано слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

Генпрокуратура порушила щодо В.Волги кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, які обіймають відповідальні посади, за попередньою змовою групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав В.Волзі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

25 липня Президент Віктор Янукович звільнив В.Волгу з посади голови Держфінпослуг.

12 вересня минулого року стало відомо, що Генпрокуратура порушила щодо В.ВОЛГИ ще одну кримінальну справу. Встановлено, що В.Волга у 2010 році прийняв на державну службу до Держфінпослуг людину, яка надавала йому послуги водія і одержувала державні кошти у вигляді заробітної плати на посаді головного фахівця одного з відділів.

Щодо вказаних осіб порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України).