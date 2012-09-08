ЦВК затвердила кошториси видатків ще 54 окружних виборчкомів
17:59, 08 вересня 2012Політика
669 0
Центральна виборча комісія затвердила кошториси видатків ще 54 окружних виборчих комісій, створених для проведення виборів народних депутатів України.
ЦВК проводила чергове засідання
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.
Загальна сума видатків цих 54 окружних виборчкомів становить 188 млн 919 тис. 927 грн.
Як повідомляв УНІАН, в Україні для проведення парламентських виборів створено 225 окружних виборчих комісій. Раніше ЦВК затвердила кошториси 56 окружних виборчкомів із загальною сумою видатків 201 млн 964 тис 198 грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter