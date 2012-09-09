У Гонконзі відбуваються знакові вибори

Голосування почалося наступного дня по тому, як уряд переглянув плани ввести в школах уроки китайського патріотизму.

Уперше в історії 40 із 70 членів правлячої ради з питань законодавства буде обрано прямим голосуванням, повідомляю BBC Україна.

Результати голосування можуть посприяти втіленню планів з уведення загального виборчого права в 2017 році.

Для реалізації цієї реформи потрібна підтримка законодавчої ради.

Взяти участь у голосуванні мають право приблизно 3,5 млн жителів Гонконгу, який має в Китаї напівавтономний статус. Результати планують оголосити не раніше понеділка.

Головними темами виборчої кампанії були безробіття, корупція та дедалі більша кількість приїжджих з материкової частини Китаю.

Гонконг, який Британія передала Китаю в 1997 році, має більше політичних свобод, ніж решта країни, серед яких вільна преса та право на мирні зібрання.

За чинним законодавством 30 із 70 членів ради обираються невеликою групою відібраних за економічними і професійними критеріями людей.