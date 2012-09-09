На Тернопільщині проходить фестиваль борщу
20:47, 09 вересня 2012Політика
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У Борщеві Тернопільської області проходить фестиваль «Борщ їв».
Борщеві присвятили фестиваль
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, під час фестивалю усі населені пункти району представляють свій борщ, приготовлений за самобутніми рецептами. Окрім цього, у конкурсі на найсмачніший борщ змагаються заклади харчування та місцеві господині.
Всього буде представлено 50 видів борщу. Окрім цього, гості фестивалю зможуть покуштувати борщ, який у великому казані на багатті приготують відомі люди та представники влади.
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