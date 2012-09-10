Позов Росії щодо боргів ЄЕСУ в БЮТ назвали подарунком для Тимошенко

Постанову про прийняття до розгляду позовних вимог міноборони РФ до уряду Господарський суд Києва ухвалив ще 5 вересня, але оприлюднена вона була тільки в п'ятницю, пише «КоммерсантЪ-Украина».

Нагадаємо, в жовтні 2011 року СБУ висунула проти Юлії Тимошенко звинувачення в спробі перевести на державу $ 405,5 млн боргу корпорації ЄЕСУ перед міноборони Росії. Сам борг сформувався в результаті невиконання умов контракту, укладеного між ЄЕСУ і оборонним відомством, - українська компанія зобов'язалася поставити російським військовим будматеріали, натомість отримавши від Росії газ на $ 405,5 млн. Росія свої зобов'язання виконала, ЄЕСУ - ні, заявляли слідчі СБУ в минулому році.

Інформація про прийняття до розгляду госпсудом позову міноборони РФ послужила приводом для різкої заяви партії "Батьківщина". "Черговий виток розкручування історії з неіснуючими боргами корпорації ЄЕСУ перед міністерством оборони РФ - це слабка спроба режиму Януковича напередодні виборів ще раз очорнити ім'я Юлії Тимошенко, - йдеться в заяві партії.

Судову перспективу позову міноборони РФ в партії "Батьківщина" поки не коментують. "Мені нічого сказати з цього приводу", - заявив учора Сергій Власенко.

Його колеги по фракції "БЮТ-Батьківщина" на умовах off-record відзначають, що відмова українського суду визнати претензії міноборони РФ вигідний Юлії Тимошенко. "Цей позов просто подарунок для нас, тому що, якщо суд відмовить росіянам у задоволенні позову, то фактично визнає, що ніякого боргу перед міноборони Росії в українського Кабміну немає, а значить, і немає предмета злочину Юлії Тимошенко, - сказало джерело. - Якщо ж позов буде задоволений, то за можливість третирувати у цій справі Юлію Тимошенко Віктору Януковичу доведеться заплатити понад 3 млрд грн ".