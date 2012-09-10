Третьяков: Влада готує ґрунт для фальсифікацій у столиці

У Києві «партія влади» намагається отримати голоси звичними методами - за допомогою адмінресурсу та фальсифікацій, оскільки інших методів у неї немає, заявляє опозиційний депутат Олександр Третьяков.

Утім, на думку Третьякова, спроби залякування і тиску, які здійснюють керівники ряду районів столиці, зокрема Голосіївського району, на працівників райдержадміністрацій і комунальних підприємств з вимогою голосувати за владу на виборах, у Києві не пройдуть.

«Киян не можна так просто залякати, влада забула, що саме з Києва почався Майдан, тут завжди симпатії людей були на боці націонал-демократичних сил, а не представників кримінально-олігархічних груп», - сказав політик.

Також Третьяков закликав громадян, на яких здійснюється тиск, звертатися до його громадських приймалень у Святошинському та Оболонському районах. «Моя команда зможе надати всім киянам кваліфіковану юридичну допомогу для того, щоб захистити наше право голосувати так, як вважаємо за потрібне ми, жителі столиці України», - наголосив опозиційний депутат.

Як повідомляли ЗМІ, київська організація ВО «Батьківщина» заявила про те, що керівники Голосіївського району здійснюють тиск на працівників райдержадміністрації та комунальних підприємств, вимагаючи голосувати за владу на виборах.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, який об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.