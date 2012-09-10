У РЄ надіються, що новий КПК зменшить кількість звернень українців у Євросуд

У Раді Європи сподіваються, що новий Кримінальний процесуальний кодекс України відіграватиме важливу роль у втіленні Європейської конвенції з прав людини і призведе до зменшення кількості справ, які потрапляють до Європейського суду з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час свого виступу на конференції «План дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки» генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд.

За його словами, новий кодекс, який набере чинності в листопаді, включає більшість рекомендацій експертів Ради Європи, і ним створено гарні підвалини для розбудови ефективної та справедливої системи української кримінальної юстиції.

Водночас Т.Ягланд відзначив, що деякі рішення Євросуду свідчать про постійні структурні проблеми в Україні. Це, зокрема, занадто довге утримання під вартою під час попереднього слідства, жорстоке ставлення з боку правоохоронних органів до затриманих, неналежні умови тримання під вартою, невиконання або занадто довге виконання рішень внутрішніх судів та занадто довга тривалість цивільних та кримінальних проваджень.

Т.Ягланд наголосив, що недостатнім є лише ухвалити КПК, необхідно швидко просуватися до його реалізації.

Він також наголосив на необхідності, щоб закони відповідали європейським стандартам, зокрема, у справі реформування прокуратури. «Мені шкода, що ми не отримали законопроект про зміни до закону про прокуратуру. Сподіваємося, що це невдовзі станеться», - сказав Т.Ягланд.

За його словами, Рада Європи готова надати необхідну юридичну підтримку експертів у розробці цього документа.