ЄС сподівається спростити візи для українців до кінця року

Про це вона заявила у листі на адресу УНІАН.

“Я сподіваюсь, що змінена угода набере чинності до кінця цього року”, - написала комісар.

Вона нагадала, що Україна та ЄС підписали зміни до угоди про спрощення візового режиму 23 липня цього року, а також зазначила, що ці зміни передбачають, зокрема, розширення категорій громадян, що підпадають під спрощення візового режиму, а також зменшення свободи країн-членів при схваленні рішень щодо терміну дії багаторазових віз.

Як повідомляв УНІАН, угода про спрощення візового режиму між Україною та ЄС діє з 2008 року. 23 липня цього року міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко та комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле підписали у Брюсселі зміни до цієї угоди.

Зміни передбачають подальше спрощення у вимогах з надання документів при поданні заявок на візи для журналістів та водіїв міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, а також спрощення для технічного персоналу, що супроводжує журналістів, близьких рідних громадян однієї з країн ЄС, осіб, що супроводжують тих, хто подорожує з метою вирішення медичних проблем, представників громадянського суспільства, що направляються для участі в семінарах, тренінгах тощо, осіб, що їдуть для участі у міжнародних виставках симпозіумах та семінарах, а також представників релігійних організацій, які беруть участь в офіційних транскордонних програмах співпраці ЄС.

Нові домовленості також передбачають більш чітке визначення, кому, коли і на який період мають видаватися багаторазові візи.

Так, багаторазові візи терміном дії 5 років мають видаватися членам національних та регіональних урядів та парламентів, Конституційних та Вищих судів, постійним представникам офіційних делегацій, які представляють Україну на зустрічах, консультаціях та переговорах, партнери, дружини, діти та батьки громадян України, які легально проживають на території країн ЄС, а також бізнесменам, які регулярно відвідають Європу з бізнес-цілями.

Крім того, нові зміни передбачають, що 5-річні багаторазові візи мають надаватися національним та регіональним прокурорам, їхнім заступникам, дружинам, дітям та батькам, що відвідають громадян ЄС, які живуть на території країни громадянства, а також представникам технічного персоналу, що обслуговує журналістів.

Багаторазові візи терміном дії в один рік мають надаватися водіям, що здійснюють міжнародні вантажні чи транспортні перевезення, персоналу міжнародних поїздів, особам, о беруть участь в наукових, культурних та спортивних подіях, учасників міжнародних спортивних змагань, представників громадянського суспільства, які часто подорожують до країн-членів ЄС з метою участі в семінарах та конференціях, особам, що беруть участь у міжнародних виставкам та конференціях, представникам релігійних організацій.

Документ також передбачає можливість безвізових подорожей для власників біометричних службових паспортів на період до 90 днів протягом 180 днів.