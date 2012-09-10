Генсек Ради Європи: Мене непокоять дії проти ТВі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

«Мене непокоять дії проти каналу ТВі», - сказав Т.Ягланд.

Він також висловив занепокоєння законопроектом, внесеним рядом народних депутатів, «який ставить за мету знову криміналізувати наклеп».

«З моєї точки зору, це є першим кроком, який часто може приводити до намагання контролювати свободу слова», - сказав генсекретар Ради Європи.

Він закликав усіх журналістів своєю діяльністю максимально підтримувати свободу слова.

«Повноваження, які ви маєте, не були дані вам Богом. Вони виходять з найважливіших принципів демократії. Не погоджуйтесь на те, щоб на вас чинився будь-який тиск, як з політичних, так і з економічних міркувань», - додав Т.Ягланд.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Віталій Журавський (фракція Партії регіонів) зареєстрував у Верховній Раді законопроект “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини)”.

Змінами до Кримінального кодексу, серед іншого, передбачено, що наклеп, тобто поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають його репутацію, карається штрафом в розмірі від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.