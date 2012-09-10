На активістів у Києві напав керівник з "Молодих регіонів" (фото)

Про це повідомляє "Українська правда".

Карпов також є депутатом Солом'янської районної ради та заступником голови Солом'янської районної організації Партії регіонів.

На тему: У Києві напали на активістів, які агітували проти ПР (відео)

На сайті "Молодих регіонів" можна знайти фото на яких нападник супроводжує народного депутата від Партії регіонів Максима Луцького, який вручає подяки кращим працівникам.

Нині Максим Луцький балотується від Партії регіонів до Верховної Ради у Солом'янському районі Києва (виборчий округ № 222).