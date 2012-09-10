На активістів у Києві напав керівник з "Молодих регіонів" (фото)
14:02, 10 вересня 2012Політика
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Головним учасником нападу на активістів, які роздавали листівки проти ПР в Києві, виявився заступник голови Київської організації "Молоді регіони" Роман Карпов.
Зліва - нападник з відео, справа - фото з сайту Молоді регіони. Колаж УП
Про це повідомляє "Українська правда".
Карпов також є депутатом Солом'янської районної ради та заступником голови Солом'янської районної організації Партії регіонів.
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На сайті "Молодих регіонів" можна знайти фото на яких нападник супроводжує народного депутата від Партії регіонів Максима Луцького, який вручає подяки кращим працівникам.
Нині Максим Луцький балотується від Партії регіонів до Верховної Ради у Солом'янському районі Києва (виборчий округ № 222).
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