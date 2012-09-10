У Києві напали на активістів, які агітували проти ПР (відео)

Про це "Українській правді" повідомив один з постраждалих Ілля Кротенко.

"Напад відбувся вчора близько 4 вечора. На нашу групу, яка поширювала листівки в Києві, напали спочатку двоє, а потім приєдналось ще кілька "братків". Спочатку вони намагались просто затримати нас, а потім забрати листівки і наплічники з листівками", - розповів активіст.

Потім невідомі силою відібрали фотоапарат, на який велась відеозйомка.

"Інцидент побачили перехожі і зупинили нападника, відібравши в нього фотоапарт і повернувши нам. Після цього приїхало три наряди міліції, і постраждала Дарина Петришин написала заяву в міліцію на кривдника", - розповів Кротенко.

Активіст також зазначив, що попередньо до них підходила міліція і погодилась із тим, що їхні дії законні.

"За годину до цього нас затримала міліція, але потім відпустила, визнавши наші дії цілком законними", - додав він.