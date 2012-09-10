Азаров каже, що не встиг порадіти вільній торгівлі, як Росія уже ввела обмеження
Азаров відзначає, що першим кроком РФ після ратифікації Україною Договору про ЗВТ СНГ стало введення торгових обмежень.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров відзначає, що першим кроком Російської Федерації після ратифікації Україною Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стало введення обмежень в торгівлі з Україною, зокрема, стягнення утилізаційного збору на автомобілі, що імпортуються з України.
Як передає кореспондент УНІАН, на цьому питанні він акцентував увагу під час зустрічі з головою колегії Євразійської економічної комісії Віктором Христенком у понеділок, 10 вересня, в Києві.
«Не встигли ми, так би мовити, порадіти, такому серйозному і важливому документу (йдеться про Договір ЗВТ СНД – УНІАН), як російський уряд прийняв постанову і встановив так званий утилізаційний збір», - сказав М.Азаров.
При цьому він наголосив, що такі дії Росії змушують Україну до аналогічних дій.
Як повідомляв УНІАН, РФ з 1 вересня ц.р. ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі, зробивши виняток для продукції країн Митного союзу.
Збір було введено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.
В уряді України вважають, що введення утилізаційного збору не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД і суперечить Договору Євразійської комісії. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожче.
Прем'єр-міністр України М.Азаров раніше повідомив, що «уряд розгляне питання про введення аналогічного збору в Україні щодо товарів, на які розповсюджується дія утилізаційного збору в Росії», наголосивши, що «наші дії будуть абсолютно адекватними діям наших російських партнерів».
При цьому, за словами прем'єра, в перспективі Україна планує укласти угоду з Росією про незастосування утилізаційного збору при двосторонній торгівлі.
7 вересня Міністерство екології і природних ресурсів України обнародувало проект постанови Кабінету міністрів, яким пропонує встановити утилізаційний збір на легкові, вантажні автомобілі, автобуси і кузова для транспортних засобів.
Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом з тим було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.
30 липня 2012 року Верховна Рада ратифікувала цей договір. Україна стала третьою, після Росії і Білорусі, країною, яка ратифікувала документ.
9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».
28 серпня міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слепньов заявив, що Договір про зону вільної торгівлі СНД набуде чинності 23 вересня.